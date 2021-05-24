Öğrenci Yurtları Birliği’nden eylem kararı

“Yükseköğretimde Yüz Yüze Eğitim İçin” eylem çağrısı yapan Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, Eylül ayındaki yükseköğretimde yüz yüze eğitim için şimdiden karar alınmaması durumunda tüm sektörlerin batacağını ifade etti.

Birlik bölgesel toplantıların ardından 3 Haziran günü saat 10.00’da Başbakanlık önünde eylem yapacağını açıkladı. “Öğrencisiz bir ada istemiyoruz.” denilerek, tüm işletmeler eyleme katılmaya davet edildi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

BÖLGESEL TOPLANTILAR VE EYLEM ÇAĞRISI

Yükseköğretimde Yüz Yüze Eğitim İçin Geliyoruz

Eylül ayı için yükseköğretimde yüz yüze eğitim için şimdiden karar alınmazsa tüm sektörler batacak.

Sessiz kalma ekmeğine sahip çık

BÖLGESEL, ÖĞRENCİ YURTLARI ve ESNAF İSTİŞARE TOPLANTILARI:

26 Mayıs Çarşamba

Saat:13.00

Toplantı Yeri : Popart Öğrenci Yurdu -Daü Güney Kampüs / Gazimağusa