O uygulama geri geldi

İşsizlik ödeneği devam eden sigortalıların daireye giderek imza atması uygulaması yeniden başlıyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Sosyal Sigortalar Dairesi'nden yapılan açıklamada, pandemi döneminde ülkemizde yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle Koronavirüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halk sağlığını korumak adına alınan tedbirler çerçevesinde, daireden işsizlik ödeneği almakta olan sigortalılarının ödeneklerinin devam edebilmesi için haftada bir kez ilgili bölgesel kuruluşlara giderek, imza atma uygulamasına son verildiği 18 Mart 2020 tarihli duyurumuzla bilginize getirilmişti.

Günümüz koşullarında kapalı alanlara girişlerde aşı ve/veya PCR testleri zorunlu kılındığından, işsizlik kaydının yenilenmesi için mevzuatımızda öngörülen haftada en az bir kez bölgesel kuruluşumuza gelerek imza atılması uygulaması 16 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Halen işsizlik ödeneği almakta olan sigortalılarımızın imza günleri telefon ve SMS yoluyla dairemize vermiş oldukları iletişim numaralarına bildirilmiştir.

Daha fazla bilgi işsizlik kaydının yapıldığı bölgesel kuruluşumuzdan temin edilebilir. İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalılarımıza önemle duyurulur."

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