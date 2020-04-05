Nuri Çevikel’in ölüm nedeni kalp krizi

Eski milletvekillerden Nuri Çevikel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2003 yılında yapılan Genel Seçimlerde CTP-BG’den milletvekili seçilen Prof. Dr. Nuri Çevikel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çevikel’in görev yaptığı Urfa’daki Harran Üniversitesi’nde bu sabah 05.00 sıralarında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

“ÖLÜM NEDİR HOCAM?” DİYE SORMUŞTU

Yaklaşık 2 hafta önce kişisel sosyal medya hesabından ‘ölüm nedir hocam’ şeklinde bir paylaşımda bulunan Çevikel’in zamansız kaybı tüm sevenlerini yasa boğdu.