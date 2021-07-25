Nöbetçi Eczaneler- 25 Temmuz 2021

LEFKOŞA
CEMİLE FIRINCIOĞLULARI
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa
03922238222
ERSAĞ ECZANESİ
Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa
03922236217
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
03922281008
GİRNE
DEFNE ECZANESİ
Atatürk Cad. No:20 Girne
03928153516
RIZKI ECZANESİ
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı
03928153496
GAZİMAĞUSA
İNEM MİMAR ECZANESİ
Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa
05488422795
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA
03923660353
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
03927141222
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
ÜST MESARYA
SERDARLI ECZANESİ
Serdarlı
03923767006
ALT MESARYA
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa
03922369100
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
0392 374 51 70
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
03927278565