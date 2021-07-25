Nöbetçi Eczaneler- 25 Temmuz 2021

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Nöbetçi Eczaneler- 25 Temmuz 2021
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LEFKOŞA

CEMİLE FIRINCIOĞLULARI

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 81/C Ortaköy Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Lefkoşa

03922238222

ERSAĞ ECZANESİ

Nida Cabacaba Sok.No: 3 A-2 Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Ortakoy Lefkoşa

03922236217

TÖRENAĞA ECZANESİ

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

03922281008

GİRNE

DEFNE ECZANESİ

Atatürk Cad. No:20 Girne

03928153516

RIZKI ECZANESİ

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı

03928153496

GAZİMAĞUSA

İNEM MİMAR ECZANESİ

Hasan Barbaçolli Sok. Uuzn 11 Apt. Dük. No:2 YENİ LEMAR ARKA YOLU,Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı Sakarya Mağusa

05488422795

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA

03923660353

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

03927141222

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

05428550015

ÜST MESARYA

SERDARLI ECZANESİ

Serdarlı

03923767006

ALT MESARYA

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy Mağusa

03922369100

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

03927278565

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