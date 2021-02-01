Nikos Anastasiadis yarın araştırma komitesinde ifade verecek

Rum lider Nikos Anastasiadis yarın 'yolsuzluk' iddiaları dolayısıyla araştırma komitesinde ifade verecek.

Nikos Anastasiadis yarın araştırma komitesinde ifade verecek
banner23

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kamuoyunda, ülkeye yatırım yapılması karşılığında yatırımcılara vatandaşlık verilmesi olarak bilinen “altın pasaportlar” konusunda, yarın araştırma komitesinde ifade vereceği haber verildi.

Anastasiadis’in, kızlarına ait olan hukuk bürosuyla ilgili “çıkar çatışması”, Suudi şeyhinin özel uçağıyla yaptığı bedava seyahatler ve başka birçok konuyla ilgili olarak, yarın araştırma komitesinde “altın pasaportlar” konusunda ifade vereceğini yazan Politis gazetesi, Anastasidis’in olağanüstü güvenlik önlemleri altında komitede ifade vereceğini ekledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
KKTC’de 36 saatte 4 organ nakli gerçekleşti
KKTC’de 36 saatte 4 organ nakli gerçekleşti
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18