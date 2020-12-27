Nikos Anastasiadis: "Başpiskopos iki devletli çözüm konusunda beni yanlış anlamış olmalı"

Nikos Anastasiadis: "Başpiskopos iki devletli çözüm konusunda beni yanlış anlamış olmalı"
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Başpiskopos Hrisostomos'un dün yaptığı 'Anastasiadis bana iki devletli çözüm istediğini söyledi' şeklindeki açıklamayı yalanlayarak, kendilerinin çözüm modeli konusundaki duruşlarının değişmediğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Anastasiadis, Başpiskoposla Crans Montana zirvesi sonrası konuştuğunu ve onu zirve hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Anastasiadis, Başpiskoposla yaptığı görüşmede iki devletli çözüm konusunda konuştuklarını ancak bunu 'Kıbrıslı Rumların güvenliğini tehlikeye atacak bir şey ve bu çözüm modelinin AB ile BM tarafından kabul görmeyecek' diyerek görüş birlikteliğine vardıklarını söyledi . Anastasiadis, "Başpiskopos bu konuyla ilgili beni yanlış anlamış olmalı" diye konuştu.

Hatırlanacağı üzere dün Politis gazetesine konuşan Hrisostomos, Anastasiadis'in Crans Montana sonrası yaptıkları görüşmede kendisine "iki devletli çözümü kabul edebileceğini" söylemiş, sonrasında ise bu kararından döndüğünü iddia etmişti.

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