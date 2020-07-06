Nijerya uyruklu genç teminata bağlandı

Gazimağusa Devlet Hastanesi, arkadaşı ile yapmış olduğu kavga sonrasında acil servis odasında tedavi görmekte olduğu bir esnada odaya giren arkadaşı J.H.A.E (E-25)’ ye masa üzerinden aldığı makası 4 kez vücudunun muhtelif yerlerine sokan Nijerya uyruklu İgnatius İfeanyichukwu Ochıahga (E-28) suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Engin Yıldız, olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Yıldız şahadetinde, 5.7.20 tarihinde, diskoda meydana gelen bir kavga olayı ile ilgili zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisinde dikiş odasında bulunduğu esnada odaya giren ve kavga nedeniyle husumetli olduğu arkadaşı J.H.A.E’ye masa üzerinden aldığı bir makası vücudunun muhtelif yerlerine 4 kez sokmak suretiyle yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Zanlının ayni gün suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Yıldız, zanlının Haziran 2019 ayı içerisinde polisi darp, görevden men, uygunsuz tavrı hareket, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından teminata bağlandığını belirtti.

Zanlının KKTC’de öğrenci statüsü altında bulunduğuna dikkat çeken Yıldız, şikâyetçinin de şikâyetini geri aldığını söyledikten sonra zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah karayel, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 10000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)