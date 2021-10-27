Nice mutlu yaşlara Asya bebek

SMA Tip-1 hastası Asya Polatlı, bir yaşına bastı ve ilk doğum gününü bugün kutladı. Doğum günü pastası karşısında poz veren Minik Asya’nın fotoğrafları, görenleri mutlu etti. Güney Kıbrıs’ta tedavi gören Asya bebek, gen tedavisi için ihtiyaç duyulan Zolgensma ilacını almaya başlamış ve evine dönmüştü. Zolgensma ilacının ardından evinde izole olan Asya Bebek, ilk yaşını sevenlerinden uzakta kutladı.

Asya bebeğin sosyal mesya hesabından ailesi tarafından yapılan doğum günü paylaşımı şöyle:

ASYA'MIZ 1 YAŞINDA!

İyi ki doğdun minik kelebek.

iyi ki bizlere, hiç tanımadığın binlerce insana dokundun.

Nefes almanın ne kadar değerli olduğunu bizlere farkettirdiğin için ne kadar teşekkür etsek az.

İYİ Kİ DOĞDUN MİNİK KELEBEĞİMİZ,

SENİ ÖYLE ÇOK SEVİYORUZ Kİ!

İyi ki bizim BEBEĞİMİZSİN!