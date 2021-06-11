New York sosyetesi Bonstrom kardeşlerle çalkalanıyor… Aldatılmanın intikamını ikizinin kocasıyla aldı

ABD magazin dünyası eşi benzeri görülmemiş bir olayla çalkalanıyor. Hikayenin odağındaki isimler İsveç asıllı ikiz kardeşler Charlotte ve Cecilia Bonstrom. Eski bir model olan 50 yaşındaki Charlotte Bonstrom, 20 yıldan uzun süredir İtalyan asıllı Vittorio Assaf’la evli. Bonstrom ve Serafina restoran zincirinin sahibi 62 yaşındaki Assaf’ın bu evlilikten iki çocukları bulunuyor.

Pandemi dönemiyle birlikte çiftin ilişkileri bozulurken, Bonstrom’e yakın bir kaynak bunun gerekçesinin Assaf’ın modellerle zaman geçirmeye başlaması olduğunu öne sürdü. İsmini vermeden New York Post’a konuşan kaynak, “Charlotte bunu duyduğunda çok yaralandı. Ancak bunu bir şekilde kabullendi ve o da başkalarıyla gizlice görüşmeye başladı” dedi.

Vittorio Assaf ve Charlotte Bonstrom.

Ancak durum tam da bu noktada içinden çıkılmaz bir hal aldı. Aldatıldığını öğrenen Charlotte başkalarıyla görüşmeye başlarken, ikiz kardeşi Cecilia’nın kocası, Zadig & Voltaire Moda Evi’nin kurucusu Fransız Thierry Gillier’le yasak bir aşka yelken açtı.

HEM KARDEŞİ HEM KOCASININ İHANETİ

Cecilia bu ilişkiyi öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşarken, ona yakın bir isim duygularını, “Charlotte’un Thierry ile yaşadığı ilişki Cecilia’nın kalbini kırdı. Zavallı Cecilia hem ikiz kardeşinin hem de kocasının ihanetine uğradı” sözleriyle anlattı.

Thierry Gillier ve Cecilia Bonstrom.

New York sosyetesi bu olayla çalkalanırken, Cecilia’nın intikam almak için ikiz kardeşinin kocası Assaf’la birlikte olabileceği öne sürüldü. Ancak Assaf bu iddialarının önünü tıkadı. New York Post’a açıklamalarda bulunan Assaf, “Charlotte ve ben boşanma sürecindeyiz. O yeniden evlenmek istiyor. Kardeşinin kocası Thierry Gillier’le evlenecek. Bu çok zor ama Charlotte’un kardeşiyle herhangi bir alakam yok” dedi.