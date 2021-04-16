Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku, Yenierenköy'de görüntülendi

Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Yenierenköy bölgesinde görüntülendi.

Kendisini izleyen balıkçılara adeta poz veren Akdeniz foku bölgenin kısa zamanda maskotu oldu.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, “nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku Eski Liman’da balıkçı barınağı çevresinde görüntülendi… Fok balığına ‘Eski Liman’ adı verildi” dedi.

Yeşilırmak, Fok balığının görüntülerini paylaşarak, bu görüntülerin ‘en net görüntü’ olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Yeşilırmak paylaşımında şöyle dedi;

Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku balıkçı barınağımızı ziyaret etti ve balıkçılarımız tarafından beslendi. Belki de bu görüntüler Akdeniz Foku'nun en net görüntüleri olarak tarihe geçmiştir. Görüntüyü çeken arkadaşlarıma teşekkür ederim. Akdeniz Fokunun olmadığını iddia edenlere nispet olsun diye " ben buradayım " der gibi pozlar verdi. Çevre Dairesi bu konuda gerekli adımları attı. Bu canlıları korumak ve gelecek nesillere aktarmak önceliğimizdir. Aynı şekilde tüm kurumlara ve sivil toplum örgütlerine de görevler düşmektedir.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 13:59