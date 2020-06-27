Neşet Koçkar konuştu

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ‘özel jet’ kriziyle ilgili gündem olan Türkiye’deki ANEX Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, KKTC halkından özür dilemiş ve Lapta Belediyesinin ihalesinden çekildiğini açıklamıştı.

Mygazete.com’un haberine göre Cem Kınay'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Neşet Koçkar ülkemizde yaşanan kriz ile ilgili “KKTC’de siyasi çekişmenin malzemesi haline geldim” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Antalya’dan özel uçağı ile KKTC’ye gelen Anex Tour’un sahibi Neşet Koçkar ve 8 kişilik grup, ‘özel jet krizi’ ile gündeme gelmişti.

Bu olaylar sonrası Neşet Koçkar ilk kez Cem Kınay'ın canlı yayınında konuştu.

Cem Kınay Koçkar'a yönelttiği soruda son dönemlerde Kıbrıs'ta yaşanan olaylara değindi.

Kınay, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alındığını da belirterek Koçkar'a konu hakkındaki düşüncelerini sordu.

Koçkar, "Bunu konuşmaya gerek yok. Biz Türkiye'de yaşadığımız için bize bu işler çok garip gelmemeli. Türkiye'de biliyorsunuz siyaset için çok şey yapılır.

Ben de bir siyasi çekişmenin malzemesi haline geldim. Üzüldüm ama yapacak bir şey de yok” açıklamasında bulundu.

Söz konusu ihaleyle ilgili de konuşan Koçkar, “Şu aşamada gündemimizde değil. Kıbrıs genel olarak bakıldığında önemli bir destinasyon. Ben oradaki potansiyeli de görüyorum. Şu an bir şey diyemem, belki ileriki dönemlerde” diye konuştu.