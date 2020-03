Nerissa by Kaplıca ve Cheetah ailesinden anlamlı yardım.

Nerissa by Kaplıca ve Cheetah ailesinden yapılan açıklama şöyle;

Nerissa by Kaplıca ve Cheetahailesi olarak geçen hafta ülkemizde ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan acı olaylardan ötürü büyük üzüntü duyduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin yürütmüş olduğu Suriye harekâtında yaşamını yitirip şehit olan 33 ana kuzusu şanlı Mehmetçiğimiz ile Lefkoşa Dr. Burhan NALBANTOĞLU devlet hastanesinde çıkan elim yangın nedeniyle yaşamını yitiren 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz. Başta aileleri olmak üzere tüm Türk Milletinin başı sağ olsun. Bu gibi çok acı olayların yaşanması bizlerin tek yumruk şeklinde kenetlenip, birlik, beraberlik çerçevesinde her iki vatanımız için elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Dr. Burhan NALBANTOĞLU devlet hastanemize Vakıflar İdaresi aracılığıyla maddi katkımızı bugün gerçekleştirdik. Türk Milleti’nin bu gibi konularda duyarlılığı her zaman takdir edilmiştir. Bundan sonraki süreçte de birçok hayırsever kardeşimiz bu konularda gerekli hassasiyeti göstereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Bugüne kadar katkı yapan ve yapacak olan herkesten de şimdiden Allah razı olsun.