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Nemesis 2021 tatbikatı icra ediliyor!

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NEMESİS 2021 kod isimli çokuluslu tatbikat bugün Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) 1, 2, 8 ve 9 numaralı parsellerinde Rum yönetimi, Yunanistan, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, İsrail, İtalya, Mısır’ın ve 6 şirketin fiilen katılımıyla icra edildi.

Nemesis 2021 tatbikatı icra ediliyor!
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Rum radyosu, tatbikatın sevk ve idaresinin Larnaka’daki Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yapıldığını duyurdu.

Rum yönetiminin enerji programına katılan 18 ülkenin katılımıyla düzenlenen tatbikata bu yıl 15 yüzer ve 13 uçar imkân katıldı. Tatbikatta hidrokarbon platformlarına terör saldırısını göğüsleme, şüpheli gemileri denetleme, gemilerde yangın söndürme, yaralıların kurtarılması ve hava yoluyla taşınması, terk edilen platformdan toplu tahliye ve deniz kirliliğini göğüsleme senaryoları icra edildi.

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