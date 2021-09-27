Duayen gazeteci Ahmet Tolgay bazı marketlerde ürünlerin üzerine EURO etiketiyle fiyatlar konmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“KKTC'nin resmi para birimi Euro değil TL'dir.Fiyat etiketlerinin Euro olarak düzenlenmesinin yasal bir dayanağı yoktur” ifadelerini kullanan Tolgay, “ne demek hıyarın, domatesin, patlıcanın üzerine Euro etiketi koymak?” diye sordu.

Tolgay açıklamasına şöyle devam etti;

EURO FİYAT ETİKETLERİ: Batmış geminin mallarına koşar gibi çarşımıza akıyorlar... TL döviz karşısında değer yitirdikçe Türk çarşısının Rum tüketiciler için çekim merkezine dönüşmesi ekonominin gereğidir ve çok doğaldır... Nitekim kış mevsimine girilirken Türkiye turizmi de hareketlendi pandemiye karşın... Ama KKTC'de doğal olmayan işler de oluyor... Örneğin bazı marketlerin ürünler üzerine Euro fiyat etiketleri koymaları gibi... KKTC'nin resmi para birimi Euro değil TL'dir... Fiyat etiketlerinin Euro olarak düzenlenmesinin yasal bir dayanağı yoktur... Ne demek hıyarın, domatesin, patlıcanın üzerine Euro etiketi koymak?..Bu sorularımızın doğrudan muhatabı ise Ekonomi Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi'dir... Belirtmekte yarar var: Rum tüketicinin Euro'sunu döviz bürolarında ve banka şubelerinde TL'ye çevirme olanağı var... Bari döviz bürolarındaki kayıt içi işlemlerden devletin geliri de olsun vergi olarak...