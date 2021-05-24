Nazım Çavuşoğlu: TÜK’ün yaşaması için Kalkınma Bankası’ndan uzun vadeli kredi alındı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu meclis konuşmasında, pandemi döneminde bütün sektörü sürükleyen TÜK’ün imalatçı ve üreticiler adına koordine yapmasının “kaçınılmaz bir durum olduğunu” ifade etti.



Çavuşoğlu, pandeminin şiddetinin artarak sürdüğünü belirterek, önceki dönemde alınan borçlanma kararın kurumu, üretici ve imalatçıyı ayakta tutmak adına alındığını, diğer borçlanma kararlarının da aynı bağlamda alındığı vurguladı. Nazım Çavuşoğlu, sorular üzerine, TÜK ve SÜTEK’in borçlanması konularına ilişkin detaylı bilgi verdi.

TÜK’te gözüken ama ona ait olmayan borcun sahibine iletildiğini söyleyen Çavuşoğlu, kurumda, bir yıla aşkın süredir ödemelerin yapılamadığını, arpanın eksildiğini ve uzun vadeli kredi kararının bu ortamda alındığını kaydetti. Çavuşoğlu, TÜK’ün yaşaması için Kalkınma Bankası’ndan uzun vadeli kredi alındığını ve kurumun cebinden bir kuruş çıkmadan, borçtan kurtulma noktasına geleceğini belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, bu şekilde TÜK’ün kazancının artacağını, faiz yükünden kurtulacağını ve iş hacminin geliştirileceğini kaydetti. Herkesin bu karara destek vermesi arzusunu dile getiren Çavuşoğlu, bu şekilde kurumun kurtulacağını, halkın zarar görmeyeceğini ve yarar sağlayacağını belirtti.

SÜTEK’in aldığı kredi ile TÜK’ün alacağı kredi arasında fark olmadığını ama süt kurumunun defalarca Kalkınma Bankası’ndan kredi aldığını söyleyen Çavuşoğlu, imlataçılarla üreticilerin ayakta kalacağını ve TÜK’ün ise ucuz az maliyetli yem arpa satma imkanı elde edeceğini kaydetti.

Kalkınma Bankası’nın görevinin üretici ve sanayiciyi korumak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yasa dışılığa ilişkin herhangi bir belgenin kendine ulaşmadığını belirtti. Çavuşoğlu, “Halkın ve üreticinin menfaatineyse, yolumuza devam edeceğiz” dedi.