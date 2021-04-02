Nazım Beratlı'dan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisine sert eleştiriler

Doç. Dr. Nazım Beratlı, TRT’de ilk bölümü dün akşam yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli diziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BENİMLE DE 5 DAKİKA KONUŞTULAR, NEYİ 'YAPMAYIN' DEDİYSEM YAPTILAR"

Beratlı, gönderisinin altına yorum olarak yazılan “Dizi ekibinin Kıbrıs Türk tarihi ve kültüründen danışmanları var mı?” şeklindeki soruya; “Cumhurbaşkanı göndermiş, benimle 5 dakika konuştular. Her neyi "yapmayın" dedimse, hepsini yapmışlar” şeklinde yanıt verdi.

Beratlı’nın, dizide yakaladığı dört farklı hata şöyle:

“1950 Kıbrıs'ını anlatıyor, fon müziği 1980’lerde Türkçe söz yazılmış iki tane Rumca türkü...

1955'te Kıbrıs'ta 30 bin İngiliz askeri ve sadece 232 EOKA mensubu vardı... Bu filmde kamyonlar dolusu ortalıkta geziyorlar.

Trafik kâh sağdan gidiyor, kâh soldan...

Ayrıntılar uydurma... EOKA'nın elinde bir tek Thompson makineli tabanca vardı. Bu filmde her silah göstereceğinde Thompson taşıyor adamlar.

Ne anlatacaksa anlatsın ama müsamere gibi anlatıyor. Üzgünüm...”