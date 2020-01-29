Narkotikten “Kurt Operasyonu”

Narkotik ekipleri, önceki gün İbrahim Görkem Güvener’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar almasıüzerine operasyon için düğmeye bastı.

Güvener’i kullanımındaki kiralık araçla Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde tespit eden Narkotik ekipleri, konu kiralık araçta yaptığı kontrolde ise 20 gram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi.

Zanlı Güvener, uyuşturucu maddeyi aldığı yeri polise göstermesi üzerine ise çevrede genişçaplı arama yapan Narkotik ekipleri

toprağa gömülü vaziyette 550 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirdi.

Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlı Güvener, “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Yeni Bakış