Narkotikten Göçmenköy'de operasyon

Göçmenköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 6 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. 2 kişi tutuklandı.

Narkotikten Göçmenköy'de operasyon
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Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, Göçmenköy'de M.B. (E-23)'nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 6 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan  madde bulunarak emare olarak alındı. 

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (E-24)'nin ikametgâhında yapılan aramada ise 60 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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