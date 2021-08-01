Narkotikten darbe niteliğinde operasyon

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün öğle saatlerinde önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.

Narkotik polisleri, Güney ile Kuzey Kıbrıs arasındaki uyuşturucu ithalini ve Kıbrıs’ın Kuzey’inde uyuşturucu satışını gerçekleştirdiği tespit edilen Bitcoin Cartel isimli uyuşturucu şebekesinin KKTC bağlantısı olduğu tespit edilen Selçuk Kömeli’yi tutukladı.

Operasyonda Narkotik polisi, gerek Selçuk Kömeli’nin üzerinde, gerek kullanımındaki motosiklette, gerekse yine kullanımındaki araçta yüklü miktarda ve hemen her çeşidinden de uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kömeli’nin ayrıca tasarrufunda uyuşturucu satışından olduğu tespit edilen nakit paralar da bulunarak emare alındı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, uzun zamandır yaptığı araştırma, soruşturma ve takipler neticesinde tespit ettiği Kömeli’nin yanı sıra, Kuzey ile Güney arasındaki uyuşturucu alışverişini sağladığını ortaya çıkardığı Bitcoin Cartel isimli şebekenin başındaki şahsı da tespit etti.

Narkotik polisi, daha önce de birçok kez yasa dışı yollardan KKTC’ye uyuşturucu ithalini sağladığını tespit ettiği Bitcoin Cartel isimli şebekenin başında bulunan söz konusu şahsı ülkemizde aranan şahıs olarak ilan ederken, Güney Kıbrıs yetkili makamlarına İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığı ile iadesi veya takip edilip yakalanması hususunda talepte bulundu ancak talep Güney makamlarınca reddedildi.

Zanlı Selçuk Kömeli dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Kıbrıs Postası