Narkotik çeteyi çökertti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Toz duman adını verdiği operasyonda değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, değeri 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Sakallı, zanlı 1 Ibunola Ruben Olıver, zanlı 2 Louis Ekene Ubah, zanlı 3 Ugochukwu Ezekiel Ugwu, zanlı 4 Ruth Iyamu, zanlı 5 Ogecchukwu Maureen, zanlı 6 Yasmine Uthman ve zanlı 7 taksici E. C.’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin ve Hint Keneviri İthal , Verme, Alma ve Tasarruf), suçlarına methaldar olduklarını açıkladı.

Sakallı, uzun süredir takibinde oldukları zanlılar aleyhinde düzenlenen Toz Duman Operasyonda, Güney Afrika, Güney Kıbrıs ve KKTC bağlantılı operasyon düzenlediklerini anlattı. Sakallı, 27.10.2021 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğunu şüphelenilen kargo paketini Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketinden almaya giden Mağusa'da sakin 1.Ibunola Ruben Oliver’in (E-25) tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı. Polis bahse konu kargo paketi içerisinde Ibunolwa Ruben Olıver'in huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis ayrıca, Ibunolwa Ruben Oliver'in olay mahalline getiren meseleye bağlantısı olup olmadığı araştırılan taksi şoförü E. C.’un da (E-47) tutuklandığını belirtti.