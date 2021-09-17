Narin Ferdi Şefik’ten UBP’ye Nasrettin Hoca fıkrası tadında kongre göndermesi!

Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2021-2022 adli yılı açılışı vesilesi ile dün yaptığı konuşma içinde doğrudan Ulusal Birlik Partisi’ndeki (UBP) kongre konusuna girdi ve “olası baskın seçim” iddialarına bu çerçevede değindi.

YASAYI HATIRLATAN ŞEFİK SON NOKTAYI KOYDU

Şefik, ilgili yasaya gönderme yaparak UBP’nin kongresini yapmadan seçime giremeyeceğine dikkati çekti.

Bu çerçevede üç parti olduğundan söz eden Yüksek Mahkeme Başkanı konu hakkında net şu ifadeleri kullandı;

“Baskın seçimden bahsediliyor ama 49/2015 sayılı siyasal partiler yasasının 8. Maddesidir. Bu madde partilerin seçime katılmam koşullarını belirler ve bu maddeye göre daha önce seçime katılmış bir partinin (yine) seçimlere katılabilmesi için seçimden önceki son genel kongresini yasa çerçevesinde yapmış olması gerekir. 12. Madde 5. fıkraya göre ise genel kongre olağan toplantısı parti tüzüğünde belirtilen süre içinde ve en geç 3 yılda bir yapılır: yani bu koşulları yerine getirmeyen bir parti seçime katılamaz demektir. Hâlihazırda önümüzdeki iki ay içinde üç siyasi partinin kongre yapma planları vardır. Bunlar olmadan seçime katılamayacakları için baskın seçim söylemleri ile ilgili sizleri aydınlatmak ihtiyacını duydum.”

Kıbrıs Postası