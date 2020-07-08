Naimoğulları: “2 Aydır Kulak Küpesi Yok”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Veteriner Dairesi’nde 2 aydır kulak küpesi olmadığının altını çizdi.

“MEZBAHALARIN YÜZDE KAÇI KONTROLLÜ KESİLİYOR, TÜM KESİLEN HAYVANLARIN KULAK KÜPELERİNE BAKILIYOR MU?”

Son verilen küpelerin de küçükbaş hayvan küpesi olmadığını, domuz küpesi olduğunu dile getiren Mustafa Naimoğulları, mezbahaların yüzde kaçı kontrollü kesiliyor, tüm kesilen hayvanların kulak küpelerine bakılıyor mu?” şeklinde konuştu.