Naimoğluları kükredi!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları yazılı açıklama yaptı, üreticinin üretimden koparıldığını kaydetti. Hükümete sert eleştirilerde bulunan Naimoğluları, "Bunun hesabını sizden soracağız" dedi

Açıklama şöyle:

Üretimde yolun sonuna geldik. Hayvancılıkta yolun sonuna getirildik. Ne yazıkki ne üreticiyi düşünen, ne hayvancıyı düşünen, ne de üreten insanların geleceği ne olacak deyip adam gibi yardımcı olmaya çalışan var.

Bunlar hükümetten kaçarak karar almaktan korkan ve üreten insanların sırtından politika yapıp, sonrada üreticiyi zamlarla bitiren hesapta siyasetçilerdir.

Aylardır üretici zamlarla boğuşmaktadır. Sabah, akşam üreticinin tüm girdilerine zam yaparak neyi murad edersiniz?

Akaryakıtta (Euro) dizele son 3 ayda 2.84 kuruş zam yapıldı. Yem fiyatlarına %50’ye yakın zam geldi. Yem hammede fiyatlarına sadece son 15 günde %30 zam yapıldı. Bir torba gübre 300 TL’nin üzerine çıkdı. Bir torba yem 200 TL’ye yaklaştı. Son bir ayda tüp gaza %55 zam geldi. İğneden ipliğe herşeye zam yaptınız. Bir yandan dövizdeki artış, öte yandan ürettiğimiz ürünlerin hergün değer kaybetmesi artık üreticiyi ve hayvancıyı yolun sonuna getirmiştir.