Naimoğluları Başbakanlık'ta

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Lefkoşa'da gerçekleştirecekleri eylem öncesinde Başbakan Ersin Tatar ile görüşeceğini bildirdi.

Gelen talep üzerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde gerçekleştirilecek eylem öncesinde birlik yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Tatar ile görüşeceklerini söyleyen Naimoğulları, görüşme sonrası eylemin gidişatına karar vereceklerini kaydetti.

Naimoğulları, eylemin, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle yapılacağını da söyledi.