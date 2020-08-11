Naim cinayetinin zanlısı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Güney Kıbrıs’ta yakalanarak KKTC polisine teslim edilen Gökhan Naim cinayeti zanlısı Ali Hassan bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polisin zanlı hakkında yürüttüğü “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme”, “Silahlı soygun”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu” ve “Meskûn mahalde ateş açma” suçlamaları ile ilgili soruşturmanın tamamlanması nedeni zanlı Hassan tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

SUÇLARINI KABUL ETMİŞTİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis subay Müfettiş Muavini Feyyaz İneci mahkemede verdiği ifadesinde, zanlının 13 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa’da Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınması olayına bir fiil katıldığını, olay günü Güney Kıbrıs’a kaçtığını söyledi.

Kaçtığı tespit edilen ve hakkında tutuklama emri olan zanlının Rum polisi tarafından Güney Kıbrıs’ta gözaltına alındığını ve KKTC’ye teslim edildiğini aktaran İneci, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, diğer zanlılarla birlikte Gökhan Naim’i öldürdüklerini ve para dolu çantayı çaldıklarını itiraf ettiğini söyledi.

NAİM CİNAYETİNDE 7 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Ali Hassan’ın tutuklanması ile birlikte şimdiye kadar Gökhan Naim’in öldürülüp paraların çalınmasında fiilen suça karıştığı tespit edilen 4 kişi, Naim cinayetinde söz konusu şahıslara yardımcı olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, Zahid Masood ve Tanver Ahmed isimli şahıslar ise Gökhan Naim cinayeti ile ilgili hala aranıyor. Naim cinayetini tasarlayan çete lideri Zahid Masood’un ise olayın ardından paraları alarak Güney Kıbrıs’a kaçtığı ve oradan ambulans uçakla Pakistan’a kaçırıldığı iddia ediliyor.