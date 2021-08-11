Mutluyaka kavşağı yakınlarında kaza: 28 aylık bebek yaralandı

Mağusa-Lefkoşa Anayolu, Mutluyaka kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Kazada biri 28 aylık bebek olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Mağusa-Lefkoşa Anayolu, Mutluyaka kavşağı yakınlarında, bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada biri 28 aylık bebek olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, MD 187 plakalı aracın sürücüsü Umut Gazi'nin kontrolünden çıkarak yolun solundan çıkıp tarlaya girdikten sonra takla atması sonucu meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü Umut Gazi ile 28 aylık bebek Batu Gazi'nin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Umut GAZİ (E-37), yönetimindeki MD 187 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mutluyaka kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan trafik levhasına, ardından çelik bariyerlere çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut GAZİ ile araçta yolcu olarak bulunan Batu GAZİ (E-2) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ederken, polis kaza ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.