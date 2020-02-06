Müteahhitler Birliği eylemi başladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İmar Planı yayınlanmadığı gerekçesiyle Lefkoşa'da araçlı eylem yapıyor.

Müteahhitler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eyleme hazırlanan müteahhitler, belirlenen buluşma noktalarından iş araçlarıyla hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı üyelerimizin, inşaat sektöründe emek veren çalışanların ve bölge halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamamıza rağmen netice alamadığımızı ve gelinen noktada son çare olarak gördüğümüz eylem yoluna başvurmak durumunda kaldığımızı duyururuz.” ifadelerine yer verildi.