Müteahhitler Birliği eylemi başladı

Müteahhitler Birliği eylemi başladı
banner23

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İmar Planı yayınlanmadığı gerekçesiyle Lefkoşa'da araçlı eylem yapıyor. 

Müteahhitler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eyleme hazırlanan müteahhitler, belirlenen buluşma noktalarından iş araçlarıyla hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı üyelerimizin, inşaat sektöründe emek veren çalışanların ve bölge halkının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve ülke ekonomisinin daha fazla zarar görmemesi için tüm diyalog kanallarını samimiyetle ve iyi niyetle zorlamamıza rağmen netice alamadığımızı ve gelinen noktada son çare olarak gördüğümüz eylem yoluna başvurmak durumunda kaldığımızı duyururuz.” ifadelerine yer verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Arıklı'dan Akıncı'ya yanıt gecikmedi
Arıklı'dan Akıncı'ya yanıt gecikmedi
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle

istanbul escort çapa escort şirinevler escort beylikdüzü escort halkalı escort avrupa yakası escort

izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort