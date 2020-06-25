Müsteşar Çaygür: “PCR testlerini, Güney’den daha ucuza yapıyoruz”

Rum Sayıştaylığı, Güney Kıbrıs’taki Koronavirüs testlerine ilişkin ihale süreci konusunda rapor hazırladı.

Fileleftheros gazetesi “Korona Testleri İçin Yakıcı-Maliyet” başlıklı haberinde Rum Sayıştaylığın, dün Meclise gönderdiği Koronavirüs testleri ve bağlantılı konularla ilgili rapora geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete rapora dayanarak Güney Kıbrıs’ta Nisan ayındaki Koronavirüs test fiyatlarının 110 Euro olduğunu, Haziran ayında ise bunun 50 Euro’ya düştüğüne dikkati çekti.

Sınır kapılarının PCR zorunluluğuyla açılmasının ardından gözler, KKTC’deki PCR test fiyatlarına çevrildi.

KKTC’deki PCR testleri, Covid-19 salgınının Kuzey’de patlak verdiği Mart ayından itibaren devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanıyordu.

Fakat kapıların açılmasıyla birlikte artan talep nedeniyle testler için 300 TL’lik bir ücret belirlendi.

Vatandaş, söz konusu test fiyatlarının yüksek olduğunu düşünüyor…

MÜSTEŞAR ÇAYGÜR: “BİZ GÜNEY’DEN DAHA UCUZA YAPIYORUZ”

Test fiyatlarının önümüzdeki süreçte düşüp düşemeyeceğine ilişkin Kıbrıs Postası’nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, söz konusu rakamın, Güney’deki fiyattan düşük olduğunu ifade etti:

“Güney’de PCR testlerini 400 TL’ye yapıyorlar. Keşke onlar da bizim gibi düşük fiyata yapsa. Biz onlardan ucuzuz. Ayrıca biz direkt alım da yapamıyoruz. Onlar daha ucuza alabiliyorlar. Biz Almanya’dan aldığımızda, testler önce Türkiye’ye, ardından da ülkemize geliyor.”

“PCR TESTLERİ ÖZELDE YAPILSAYDI, BU HALK ŞİMDİYE SOYULMUŞTU”

Sağlık Bakanlığı’nın, PCR testlerinin sadece devlet hastanelerinde değil; özel sektörde de yapılması gibi bir hedefi olup olmadığına dair soru üzerine konuşan Çaygür, şöyle devam etti:

“Siz ister miydiniz? Eğer bunu serbest bıraksaydık, bu halk şimdiye soyulmuştu. Bugüne kadar devlet bu testleri bu halka ücretsiz yaptı. Ama Güney Kıbrıs’ta hiç bedava olmadı. Buna rağmen hiçbir Kıbrıslı Rum’un şikayet ettiğini ben duymadım.”

“MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

PCR testlerindeki maliyeti düşürmek için uğraştıklarını ifade eden Çaygür, Türkiye ile “hibe PCR testi” görüşmelerinin sürdüğünü kaydederek, “Gelse, hiç para almama taraftarıyız” dedi.

Güney Kıbrıs yönetiminin, sınır kapılarından geçişlerde üç günde bir test istediğini ifade eden Çaygür, “Biz 1 kerelik test istiyoruz ama eleştiriler hep bizim yönümüzde” dedi.

“GÜNEY’DE YAPILAN PCR TESTLERİNİN SONUÇLARI GEÇERSİZ”

Güney’de yapılan PCR test sonuçlarının “geçersiz” olduğunu savunan Çaygür, “Testlerin geçerlilik süresi 72 saattir. Güney’deki test sonuçları 3 günde, hatta bazen 4 günde çıkıyor ve biz buna bile tepki göstermiyoruz, problem çıkarmıyoruz” şeklinde konuştu.

“9 AYLIK BEBEK İÇİN BİLE SORUN ÇIKARTTILAR”

“4 günlük test sonuçları vermelerine rağmen Güney’den gelen kişilere problem yaratmadıklarını” fakat Güney yönetiminin, Güney’e geçmeye çalışan 9 aylık bebek için bile sorun çıkardığını ifade eden Çaygür, şöyle devam etti:

“9 aylık bebeğe sorun çıkardılar, test istediler. Annesine test yapıldı, sonucu negatif çıktı. Dünyada, 5 yaşından küçük çocuklara test yapılması talep edilmiyor. Annesinin test sonucu negatifse, 9 aylık bebeğin de negatif demektir. 9 aylık bebekten test talep edilmesi nerede görülmüş?”

“O BEBEK BİR DAHA DOKTOR GÖRDÜĞÜNDE TEPKİ GÖSTERECEK”

Kendisinin de PCR testi yaptırdığını belirten Çaygür, “sıvının alınış şekli çok da hoş değil. Benim 9 aylık torunum olsa, test yaptırmasına razı olmam çünkü psikolojik sorunlar yaratabiliyor. O bebek bir daha doktor gördüğünde tepki gösterecek” şeklinde konuştu.

KIBRIS POSTASI