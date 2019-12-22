Müşteri hesaplarından 1.5 milyon TL çalan banka müdürüne 5 yıl hapislik

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, İskele Capital Bank Ltd.’in şube müdürü olduğu dönemde dolandırmak kastıyla, hesaplardan hileyle para sirkat eden Mustafa Gülcan’ın suçları planlı, sistematik ve tereddütsüz işlediğine karar verdi

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mustafa Gülcan’ın müdürü olduğu bankada, planlayarak, hesaplarda hile ve sahtekarlık yapıp, sahte belge düzenleyip bankadaki hesap sahiplerinin paralarını çekip, sirkat ettiğini ve sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti. Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, sanığın güveni suistimal ettiğini, toplumda tedirginlik yaratan ciddi suçları planlı, sistematik, tereddütsüz ve mükerreren işleyip, zararın büyük kısmını karşıladığını söyledi. Toroslu, “Bu mevki ve yetkideki birinin, bu tür suçlara tevessül etmesinin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur” dedi.





Kıbrıs Gazetesi