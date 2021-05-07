Mustafa Yamak’a Acil Karaciğer Nakli Gerekiyor

Yenierenköy’de yaşayan 56 yaşındaki siroz hastası Mustafa Yamak için acil donör aranıyor.

Kurul kararı ile iki sefer İstanbul Gazi Osman Paşa hastanesinde tedavi gören Mustafa Yamak’a acil karaciğer nakli yapılması gerekiyor.



Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman’a ulaşan Mustafa Yamak’ın yakınları önlerinde sadece 3 aylık bir süre kaldığını açıkladı.



2020 yılında Mağusa Devlet Hastanesi’nde teşhis konan Mustafa Yamak’a donör olacak kişilerin 0RH pozitif kan grubundan olması gerekiyor.

Mustafa Yamak’a donör olmak isteyenlerin 0533 845 89 38 nolu telefondan ulaşabileceği bildirildi.