Mustafa Naimoğulları: “Hayvancılık sektöründen ekmek yiyen 50 bin kişi bu saatten sonra açtır”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, her şeye zam yapıldığını ifade ederek, "Hayvancılık sektöründen ekmek yiyen 50 bin kişi bu saatten sonra açtır, borç batağındadır, hayvanlara yem alamaz durumdadır" dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Naimoğulları, “Üretimde yolun sonuna geldik. Hayvancılıkta yolun sonuna getirildik. Ne yazık ki ne üreticiyi düşünen, ne hayvancıyı düşünen, ne de üreten insanların geleceği ne olacak deyip adam gibi yardımcı olmaya çalışan var” ifadelerini kullandı.

“Bunlar hükümetten kaçarak, karar almaktan korkan ve üreten insanların sırtından politika yapıp, sonrada üreticiyi zamlarla bitiren hesapta siyasetçilerdir” diyen Naimoğulları, aylardır üreticinin zamlarla boğuşmakta olduğunu aktardı.

Mustafa Naimoğulları, “Sabah, akşam üreticinin tüm girdilerine zam yaparak neyi murad edersiniz? Akaryakıtta Euro dizele son 3 ayda 2,84 kuruş zam yapıldı. Yem fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi. Yem hammede fiyatlarına sadece son 15 günde yüzde 30 zam yapıldı. Bir torba gübre 300 TL’nin üzerine çıktı. Bir torba yem 200 TL’ye yaklaştı. Son bir ayda tüp gaza yüzde 55 zam geldi. İğneden ipliğe her şeye zam yaptınız. Bir yandan dövizdeki artış, öte yandan ürettiğimiz ürünlerin her gün değer kaybetmesi artık üreticiyi ve hayvancıyı yolun sonuna getirmiştir” dedi.

“KINA YAKIN...”

Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Gurur duyunuz tek kurtuluşumuz üretimdir, üretmektir deyip politika yapanlar şimdi üretime ve üreticiye karşı yapmış olduğunuz tahribatlarla almış olduğunuz beceriksiz kararlarla gurur duyabilirsiniz.

Hayvancılık sektöründen ekmek yiyen 50 bin kişi bu saatten sonra açtır, borç batağındadır, hayvanlara yem alamaz durumdadır.

Hepinize yazıklar olsun sizde eğer vicdan varsa bu üreticinin, bu köylünün ve bu halkın karşısına çıkmazsınız. Yaptığınız tahribatlarla, aldığınız zam kararlarıyla, uygulamış olduğunuz politikalarla köylüyü bitirdiniz, bıktırdınız üretimden kopardınız. Kına yakınız... Biz bunların hesabını mutlaka sorarız.”