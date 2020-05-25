Mustafa Köleş'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Mustafa Köleş'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı
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Mustafa Köleş'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı... Tutanaklara tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme olarak geçti...

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada, bugün Türkmenköy de Mustafa KÖLEŞ(E-75) in ikametgahında meydana gelen yangın ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada aynı ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K(E-54) nin bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek elektrik verdiği ve  muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangınin meydana geldiği tespit edilmiştir.

N.K(E-54) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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