Mustafa Köleş'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı... Tutanaklara tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme olarak geçti...

Polis Basın subaylığından yapılan açıklamada, bugün Türkmenköy de Mustafa KÖLEŞ(E-75) in ikametgahında meydana gelen yangın ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada aynı ikametgahın üst katında kalmakta olan N.K(E-54) nin bahse konu ikametgahın elektriğinin kesik olmasından dolayı kendi ikametgâhından elektrik kablosu çekerek elektrik verdiği ve muhtemelen mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampülün ısınması sonucu yangınin meydana geldiği tespit edilmiştir.

N.K(E-54) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.