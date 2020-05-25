Mustafa Kemal, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Limasol’da dün akşamüzeri meydana gelen motosiklet kazasında Mustafa Kemal isimli 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Fileleftheros, Limasol’da dün akşamüzeri meydana gelen motosiklet kazasında Mustafa Kemal isimli 61 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün öldüğünü bildirdi.

Habere göre, son birkaç yıldır Rum bir kadınla birlikte Limasol’da yaşayan Mustafa Kemal, dün saat 16.00 sularında yüksek hacimli motoru ile seyrettiği Limasol Ay Amvrosios-Vuni anayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal’in süratle seyrettiği ve yolun viraj olduğu bir noktada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptığı belirtildi.

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