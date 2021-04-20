Mustafa Akıncı: "Türkiye tarafından yargıya yönelik yıpratma kampanyası başlatıldı"

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu “Er Meydanı” adlı programa konuk oldu.

"SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE YARGIYA YÖNELİK YIPRATMA KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kursu kararıyla birlikte Türkiye’den gelen açıklamaları eleştiren Mustafa Akıncı, Türkiye'nin sistemli bir şekilde yargıya yönelik yıpratma kampanyası başlattığını ifade etti. Akıncı, KKTC’deki yargının da Türkiye’deki yargı sistemine benzetilmek istendiğini savundı.

“Türkiye’deki tek adam rejiminin burada istediğini başbakan, istediğini cumhurbaşkanı yapması... Şimdi de sırada yargı var” diyen Akıncı, Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kursu kararının ardından yapılan açıklamaların yanlış anlaşılma sonucu olmadığını kaydetti.

"BAHÇELİ'NİN SÖYLEMLERİ YÜZ KARASIDIR"

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Anayasa Mahkemeleri her yerde sorun” şeklindeki bugün yaptığı açıklamaları işaret eden Akıncı, “Bahçeli’nin söyledikleri yüz karasıdır. Anayasa Mahkemesi ortadan kalksın diyor. Hem kendilerine hem bize söylüyor” dedi.

Akıncı, tüm yapılanlara çok daha fazla refleks göstermek gerektiğini vurguladı.

Yaşananların Cenevre’de toplantıya 1 hafta kala cereyan ettiğini dile getiren Akıncı, Türkiye’yi işaret ederek şunları söyledi:

"BU TOPLUMU BİTİRMEK İSTİYORSUNUZ"

“Konferasa gidip, BM’nin gözüne baka baka, ‘Kıbrıs’ta iki devlet var, bu egemenliğini tanıyın’ nasıl diyeceksiniz? Hangi egemenlikten bahsedeceksiniz? Kuzey Kıbrıs’ın siyasetine, medyasına, başbakanına, cumhurbaşkanına, hiç karışmamanız gereken yargıya karışıyorsunuz. Yargı son noktadır. Bu yaşananlar ile bu toplumu bitirmek istiyorsunuz demektir.”

Kıbrıs Postası