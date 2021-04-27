Mustafa Akıncı, Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Kötü söz sahibine aittir”

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik söylemlerine tepki gösterdi.

Akıncı, “Ağzından çıkan bir fikir olsa, katılmasak da, belki tartışma zemini olabilirdi. Ama ağzını her açtığında küfürden başka bir şey çıkmıyor. İlk defası değil ve sadece şahsıma karşı da değil. Şu an için biat ettiği kişi haricinde, hedef aldığı hemen herkese küfürle saldırıyor” dedi.

“BÖYLESİ BİR ZİHNİYETE AYNI ÜSLUPLA KARŞILIK VERMEK BİZE YAKIŞMAZ”

“Tabi, şu an biat ettiğine geçmişte neler söylediği de hatırlardadır” ifadelerini kullanan Akıncı, “Böylesi bir zihniyete aynı üslupla karşılık vermek bize yakışmaz. Sadece ‘kötü söz sahibine aittir’ diyorum ve bu çirkinliğe karşı tavır alan tüm yurttaşlarımıza ve örgütlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.