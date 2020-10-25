Mustafa Akıncı: “Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek…”

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her Pazar Lefkoşa’da kurulan açık pazara eşi Meral Akıncı ile birlikte giderek, alışveriş yaptı.

Alışverişi sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Akıncı, “Yüreklerindeki sevgiyi yine her zamanki gibi hissettik. Halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akıncı şu ifadeleri kullandı:

“Bugün pazar ve Lefkoşa açık pazarında esnafımızdan sebze ve meyvemizi aldık, yurttaşlarımızla sohbet ettik. Yüreklerindeki sevgiyi yine her zamanki gibi hissettik. Halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse farklı düşünce ve kaygılara kapılmasın. Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek...”