Murat Özen Toprağa Verildi

Girne’ye bağlı Alsancak’ta deniz kenarında ölü olarak bulunan 47 yaşındaki polis memuru Murat Özen, dün son yolculuğuna uğurlandı. Çevresinde sevilen ve sayılan biri olan Özen için Karaoğlanoğlu Camisi’nde dini tören düzenlendi. Cenazeye polis teşkilatının üst düzey isimleri, silah arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Özen’in KKTC bayrağına sarılı cenazesi ikindi namazından sonra arkadaşlarının omuzlarında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na taşınarak toprağa verildi. Sevenleri yasta Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Karakolu’nda görevli olan Özen, 26 Eylül saat 13.00 sıralarında deniz kenarında ölü olarak bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede Özen’in kendi yaşamına son verdiği tespit edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Özen’in ölümü sevenlerini ve teşkilatı yasa boğmuştu.



Kaynak Diyalog

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 12:30