banner38

Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak 2 gün tutuklu kalacak

banner32

Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak 2 gün tutuklu kalacak
banner41
banner37
banner23

Başbakan Hamza Ersan Saner'in yer aldığı video ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında Pınar Gökmen, Caner Kalaycı  ve Güngör Sarıboğa'nın ardından dün akşam tutuklanan Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak hakkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis mahkemede, videonun zanlı Muhittin Özsağlam'ın teşviki ile zanlı Caner Kalaycı'nın yardım ederek zanlı Cüneyt Soğukbulak tarafından geri getirildiğinin itiraf edildiğini ve araştırmaların bu yönde yapıldığını açıkladı.

5 zanlı 25 Ekim Pazartesi günü yeniden mahkeme karşısına çıkarılacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yükseliş Alayköy’e parçaladı:33-11
Yükseliş Alayköy’e parçaladı:33-11
  1. Spor

banner19

banner1

banner3