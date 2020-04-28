Muhalefetten “Meclis Devre Dışı Bırakıldı” Eleştirisi

Cumhuriyet Meclisi’ndeki muhalif partiler, Covit-19 salgınına ilişkin tedbirler sürecinde Meclis’in devre dışı bırakıldığı eleştirisinde bulundu. CTP, TDP, DP ve YDP genel başkanları bugün yaptıkları ortak açıklamada, “Tahammül sınırlarımızın ciddi biçimde zorlandığını ve Meclis’in devre dışı bırakılmasına ilişkin tavrın sürdürülmesine hiçbir biçimde izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yaptığı ortak açıklama aynen şöyle:

“Covit-19 salgınıyla ilgili tedbirlerin alınmaya başlamasından beri, muhalefet partileri olarak, gerek sağlık, gerek ekonomi açısından zor günlerden geçtiğimizi, bu dönemde hükumete yardım ve katkıya hazır olduğumuzu açıklıyor, kamuoyunda herkesin farkında olduğu gibi, eleştirilerimizi olağan dönemdekinin çok altında bir tonla yapmaya özen gösteriyoruz.

Bununla birlikte, yardım ve desteğe hazır olduğumuz yönündeki açıklamalarımız karşılık bulmadığı gibi, hükumet, bu olağan dışı dönemde, olağan dönemdeki istişare teamüllerini dahi göz ardı etmekte, aldığı en kritik, hatta hukuku ve Anayasa’yı zorlayan kararlarda bile muhalefeti ve Meclis’i yok saymaya devam etmektedir. Bu yaklaşım karşısında geçen hafta Meclis’in toplanması çağrısını yapmak suretiyle istişare kanallarının açılması girişiminde bulunmuş olmamıza karşın, dün itibarıyla yaşanan gelişmeler bize, bu girişimin de yaratılan sıkıntıyı gidermediğini göstermiştir.

Nitekim, geçen hafta Meclis’te, sürecin en önemli aşamalarından biri olan “yeniden açılma” konusunda önce bilim kurulları tarafından kriterlerin açıklanması, daha sonra da açılma planının bu kriterlere uygun olarak hazırlanması yönünde yaptığımız çağrılara karşın, bilim kurullarının belirlediği kriterlerin ne olduğu açıklanmamış, muhalefet partileri ve Meclis’le hiçbir istişarede bulunulmadan hazırlanan “açılma planı” ise bu süreçte hep olduğu gibi, bizler tarafından medyadan öğrenilmiştir.

Geldiğimiz noktada, sağlık alanında tedbiri asla elden bırakmamak ve ekonomi alanında da karşı karşıya kaldığımız krizi sosyal adalet ve ortak akıl çerçevesinde halkımızın tüm kesimlerinin en az zararla atlatmasını sağlamak yükümlülüğü altındayız. Bu konularda verilecek zor ve kritik kararlarda hükumet tarafından bugüne kadar ortaya konulan yaklaşımın sürdürülmesi, kapanması son derece büyük yaralar açacaktır.

Bizler, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan dört muhalefet partisi olarak, sorumluluk bilinciyle davranmaya devam edeceğimizi, bununla birlikte tahammül sınırlarımızın ciddi biçimde zorlandığını ve Meclis’in devre dışı bırakılmasına ilişkin tavrın sürdürülmesine hiçbir biçimde izin vermeyeceğimizi hükumete bildirmeyi ve kamuoyuna açıklamayı görev biliriz”