Muhalefet basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyet Meclisi'nde ortak açıklama yapan muhalefet, Azınlık Hükümeti’nin erken seçim tarihinin belirlenmesinden kaçmak için Meclis’i kilitlediğini iddia etti

CTP, HP ve TDP, Meclis Genel Kurulu’nun açılmaması, çalışanların ‘temaslı’ olduğu gerekçesi ile idari izinli sayılması üzerine açıklama yaptı. Muhalefet, meclis çalışmalarına devam edilebilecekken, hükümetin erken seçim tarihini 2022’ye atmaya çalıştığını savundu.

Özyiğit: “Hükümet ayak oyunları ile ömrünü uzatmaya çalışıyor”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’in ayak oyunları ile açılmadığını belirterek, Meclis Başkanlığı yapısının bu duruma alet edildiğini ifade ett. Özyiğit, Meclis çalışanlarının sağlıklarının riske atılmasını istemediklerini ancak ‘temaslı’ durumunun Hükümet’in ömrünün uzatılmasına ayak oyunları ile alet edildiğini ifade etti. Özyiğit, “Hükümet, koltukta daha fazla nasıl oturabilirim hükümetin ömrünü nasıl uzatabilirimi düşünüyor.Yasalara saygı gösterilmelidir. Hükümet ölü doğdu çare üretemedi. Kaos ve karmaşa aldı başını gitti. Biz daha iyi para buluruz dediler para gelmedi. Halk kararını kendi verecek” dedi.

Manavoğlu: “Hükümet’i aklıselime davet ediyoruz”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, muhalefet olarak nisaba destek vereceklerini ve erken seçim için de son tarif olan bugün Meclis’in toplanmasını sağlayacaklarını ancak Hükümet’in hukuksuzluğa sebep olduğunu savundu. Hükümet’in Anayasa’ya aykırı davrandığına da işaret eden Manavoğlu, aklı selime davet etti.

Erhürman: “Bütün dert seçimi 2022’ye ertelemek”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in seçimden kaçmak için Meclis iradesine darbe vurduğuna işaret etti. Meclis çalışmalarında istisnalar yaratılabilecekken Meclis Başkanı’nın Hükümet’le toplanarak oyçokluğu ile Meclis Çalışanları’nın idari izinli sayılacağı bir karar ürettiğini söyleyen Erhürman, bütün derdin seçimi 2022’ye ertelemek olduğunun altını çizdi.