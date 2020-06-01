“Muazzam Bir Bütçe Açığıyla Karşı Karşıya Kalabilecekken, Bütçe Açığını Minimize Edeceğiz”

Başbakan Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde, imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolüyle ilgili açıklamalarda bulunarak, ilerleyen süreçte yapılacak icraatlara para akışı sağlanacağından bahsetti.

Protokol kapsamında verilecek 1 milyar 150 milyon TL’lik katkının kamu maliyesine yapılacağını ve böylelikle kamu maliyesinin cari açığının kapatılacağını ifade eden Tatar, şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde yapacağımız icraatlara para akışını sağlayacağız. İmzalanan protokol çerçevesinde 1 milyar 150 milyon TL’lik katkı kamu maliyesine yapılacak ve kamu maliyesinin cari açığı kapatılacak. Bu pandemi döneminde biz reel sektörü dışlamış, reel sektörü desteklemeyen bir hükümet değiliz. 1 milyar liralık kredi paketi ve farklı çalışmalarla reel sektörü destekledik. Dünyanın yaşadığı bir krizle karşı karşıyayız. Aldığımız tedbirler, yapılan çalışmalarla Maliye’nin gelirlerindeki düşüş beklenenden daha azdır. Bizim için önemli olan KKTC’nin ekonomik yapısını ayakta tutabilmektir. Yapılan bu destekle sürdürülebilirliği sağlayabileceğiz.”

“BU ANLAŞMA KALICI VE HER HÜKÜMETİ BAĞLAYAN BİR ANLAŞMA DEĞİLDİR”

“Yavaş yavaş normalleşmeyle sektörlerin yeniden eski yapılarına kavuşmalarını sağlaması ve kalıcı hasarların olmaması için elimizden geleni yapacağız. Her yıl protokoller geleneksel olarak imzalanır. Bu anlaşma kalıcı ve her hükümeti bağlayan bir anlaşma değildir. Bu dönemi kapsayan bir anlaşmadır bu. Siz göreve gelirseniz o zaman kendiniz bir protokol hazırlayıp imzalarsınız. Rakamlar haricindeki diğer hususlar tüm bakanlarımız ve bürokratlarımız tarafından biliniyordu. Önemli olan KKTC’nin yapısını koruyabilmek ve sektörlerin ayağa kalkarak maliyenin gelirlerinin artırılmasını sağlamaktır.”

“GÜNEY’DEKİ GELİŞMELERE BAĞLI OLARAK KURULLARIN İSTİŞARESİYLE BİR AÇILIM OLACAK”

“Siz olayı başka yere çekmeye çalışıyorsunuz ama AB’den projeler için verilen kredi ve hibelerde belirli programlar ve denetimler çerçevesinde verilir. Amaç, ayrılan kaynakların daha etkin şekilde kullanılması ve projelerin hayata geçmesidir. Burada başka bir niyet aranmasın. Açılım ve normalleşme konusuna gelecek olursak, biz de Güney’den kapıların açılmasını istiyoruz, Güney’deki gelişmelere bağlı olarak kurulların istişaresiyle bir açılım olacak. Risk almadan hiçbir şey olmaz ama halkımızı da riske atmak istemiyoruz. Türkiye’den uçuşların da Temmuz ayında başlamasını bekliyoruz. Test sistemi kurulacak ve ülkeye gelecek olanların negatif olduğu bilinerek ülkeye gelecekler. Sonsuza kadar kapalı kalamayız ama açılım olacaksa denetimli şekilde olacak.”

“MUAZZAM BİR BÜTÇE AÇIĞIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLECEKKEN, BÜTÇE AÇIĞINI MİNİMİZE EDECEĞİZ”

“Muazzam bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalabilecekken, bütçe açığını minimize edeceğiz. Biz borçlanma için geç kalmadık. 2 tane hastanenin tamamlanması için karar ürettik. Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi inşaatının tamamlanmasıyla ilgili ve Güzelyurt Hastanesi için karar üretildi. Yarım kalan bu iki hastane bir an önce tamamlanacak. Bizim bu saatten sonra yapacağımız borçlanmalarla kalıcı yatırımlara para harcayacağız. Keyfi harcama, keyfi borçlanma olmayacak. Elimizdeki imkânlarla kalıcı yatırımlar yapacağız. Maaşlarımızı düzeltmek, kestiğimiz maaşları geri ödemek ve hayat pahalılığı. Düzenlememiz gereken bunlardır ama hayat pahalılığı en son yapılacak adımdır.”

“İKİNCİ BİR EKONOMİK PAKETİ HAZIRLANINCA, SEKTÖRLER ÇEŞİTLİ KREDİ İMKANLARIYLA DESTEKLENECEKTİR”

“Bizim her sektöre para dağıtma şansımız yok. Bir şekilde vergi düzenlemeleriyle hayatı ucuzlatarak, sektörlerin gelirlerini artırmasını sağlayarak düzenlemeler yapacağız. 1974’ten beridir Türkiye’den borç veriliyor ama hiçbir zaman bu borcu geri talep etmedi. Türkiye hiçbir zaman verdiği bu kredileri geri talep etmedi. İkinci bir ekonomik paketimiz hazırlandığı zaman sektörler çeşitli kredi imkânlarıyla desteklenecektir. Ancak kredi imkanlarıyla destekleyebiliriz sektörleri. Direkt olarak para verme imkanımız yoktur. Biz göreve geldiğimizde bütçede milyar TL açık vardı biz bunu 500 milyonlara indirdik, şimdi TC’den gelen bu kaynakla da sürdürülebilir hale getireceğiz bu açığı.”

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