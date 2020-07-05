MTG şampiyonluğa uzandı

K-Pet Süper Lig’de 2019-2020 futbol sezonu şampiyonu Mağusa Türk Gücü oldu. Yeşil sarılı ekip konuk ettiği Yenicami ile 26. hafta mücadelesinde 3-3 berabere kalarak üst üste ikinci, toplamda 10’uncu şampiyonluğunu ilan etti. Canbulat Stadı karşılaşmada tarihi günlerinden birini yaşadı. Hisar üstü ve kapalı tribünün tamamı dolarken 3-3’lük skor şampiyonluğu yeşil sarılı ekibe getirdi.
Canbulat’ta tarihi gün
Müsabakanın oynandığı Canbulat Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı. Stadı çevreleyen hisarın kale arkasına bakan bölümünün yanı sıra kapalı tribün de hınca hınç doluydu. Müsabakayı izleyenler arasında Başbakan Ersin Tatar, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana da yer aldı.
Nefes kesen maç
MTG ile Yenicami arasında oynanan karşılaşma tabir yerindeyse nefes kesti. Mağusa Türk Gücü ilk yarıyı Yasin Kurt ve Arif Uysal’ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunda Yenicami üstünlüğü vardı. Oyuna dahil olan Mehmet Altın biri penaltıdan olmak üzere kaydettiği iki golle skoru eşitledi. Ardından John Ebuka’nın golü ile Yenicami skor üstünlüğünü ele aldı. Farouk’un rakibine yaptığı hareket sonrası 78’de MTG kaptan Yasin Kurt ile skoru 3-3 yaptı ve elde edilen bir puan şampiyonluğu getirdi.
10. şampiyonluk
Mağusa Türk Gücü elde ettiği bu şampiyonlukla tarihindeki 10’uncu şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi. Geride bıraktığımız sezonu da şampiyon olarak tamamlayan MTG, bu başarısını bu sezon da devam ettirerek unvanını bırakmadı.
Son üç şampiyonlukta Oraloğlu imzası
Mağusa Türk Gücü tarihinde elde ettiği 10 şampiyonlukta teknik adam olarak Ali Oraloğlu üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce teknik direktör olarak 2015-16 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Oraloğlu, geçtiğimiz yıl teknik adam olarak ikinci kez aynı mutluluğu yaşadı. MTG’nin 10’uncu şampiyonluğu ise Oraloğlu’nun takımı ile üçüncü şampiyonluğu olmuş oldu.
STAT: Canbulat Stadı
HAKEMLER: Evren Karademir, Olgun Canik, Halil Canaloğlu
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Yusuf Yontar
Yasin Kurt
Mehmet Gürlü
Yusuf Beyazi
Adil Uçar
Uğur Gök
(Dk.90 Sami)
Mehmet Erol
Ünal Kaya
Ebimobowei Peter
Arif Uysal
(Dk.60 Nevzat)
Şenol Şöför
YENİCAMİ
Ercan Samancıoğlu
Tansel Ekingen
Hascan Kırmaz
Hüseyin Sadıklar
Hasan Ulukök
Serge Abaka
(Dk.83 Fırat)
John Ebuka Okoye
Hasan Celil Evren
(Dk.46 Mehmet Altın)
Farouk Dadzie
Mahmut İneci
Aminu Ibrahim
GOLLER: Dk.6 ve 78 (P) Yasin Kurt, Dk.40 Arif Uysal (MTG) – Dk.59 Mehmet Altın, Dk.66 John E. Okoye, Dk.71 (P) Mehmet Altın (Yenicami)
KIRMIZI KART: Dk.84 Mehmet Gürlü (MTG)