Motosikletle Kamyonet Çarpıştı! 1 ölü!

Polisten verilen bilgiye göre, motosikletle kamyonet aracın çarpıştığı kaza şöyle oldu:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi kampus alanı içerisinde bulunan Sallakoğlu Apartmanı arkasındaki toprak patika yolu üzerinde, Gazimağusa’da sakin Casim Sürücü (E-50) yönetimindeki SM 274 plakalı motosikletle kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada patika yolun sonunda bulunan rampadan Mustafa Kemal Bulvarına dikkatsizce giriş yapıp sağa Büyük Sanayi istikametine doğru dönüşe geçtiği esnada, o sırada Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Sosyal Konutlar istikametine doğru dikkatsizce ve süratli bir şekilde seyreden Gazimağusa’da sakin Ertuğrul Çelebi (E-30) yönetimindeki MM 776 plakalı kamyonet araç ile çarpışmışlardır.”

Kaza sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde akciğer kanaması ve kaburga kırıkları teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisine alınan motosiklet sürücüsü Casim Sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün saat 02:15’de yaşamını yitirdi.

MM 776 plakalı araç sürücüsü Ertuğrul Çelebi tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.