‘Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var’

Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, dün Uğur Kaçar isimli sürücünün, motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman’a çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

‘Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var’
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Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, dün çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde Uğur Kaçar, (E-31), yönetimindeki PB 014 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sol şeride geçiş yapması sonucu o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Tacettin Karaduman (E-31) yönetimindeki PT 073 plakalı motosiklet sürücüsüne çarptı.

Kaza sonucu yaralanan PT 073 plakalı motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Girne'de kullanımındaki araç ile motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman'a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı Uğur Kaçar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 15:49
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