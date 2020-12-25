Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda!

Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda!
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Gazimağusa’da dün akşam saat 18.30 sıralarında, Kurtalan Sokak üzerinde, 65 yaşındaki Latif Buruk, yönetimindeki KY 429 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol içerisinde bulunan çukura düşmesi sonucu dengesini kaybederek yol içerisine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Kazada sonucu yaralanan Latif Buruk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin soruşturması sürüyor...

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