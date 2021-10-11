Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Alagadi girişi yakınlarında dün saat 15:00 sıralarında, meydana motosiklet kazasında 49 yaşındaki Can Yaman ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 15:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolunun 9-10’uncu kilometreleri (Alagadi girişi) arasında, Esentepe istikametine doğru seyreden 49 yaşındaki Can YAMAN yönetimindeki RA 215 plakalı motosiklet ile dikkatsizligi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne motosikletin ön kısmı ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılmış olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Soruşturma devam ediyor.