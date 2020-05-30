Motorculardan kan ihtiyacına destek: "Kan bağışı hayat kurtarır"

Harley Davidson Motosiklet Sürücüleri HOG, KKTC Kızılay ve Thalassaemia Derneği iş birliğinde, Girne’de kan bağışı kampanyası gerçekleşti…

Anlamlı etkinliğe ortak olan motor tutkunları, Girne’de gerçekleşen kampanyaya destek vererek, kan bağışında bulundu.

HOG BAŞKANI GÜNHAN: “KAN İHTİYACI ANCAK BAĞIŞLARLA KARŞILANABİLİR”

Girne Postası’na konuşan HOG Başkanı Salih Günhan, kanın laboratuvar ortamında üretilemediğine dikkat çekerek, “Kan ihtiyacının ancak bağışlarla karşılanabileceğinin bilincindeyiz” dedi.

Sağlık sorunu olmayan sürücülerin kan bağışında bulunduğunu söyleyen Günhan, HOG olarak kan bağışına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

“Kan vermek hayat kurtarır” diyen Günhan, “Herkesin bunun bilincine varmasını istiyoruz” dedi.

KKTC KIZILAY PERSONELİ TUTKU: “ÜLKEMİZDE THALASSAEMİA HASTALARI GERÇEĞİ VAR”

KKTC Kızılay kan hizmetlerinde kan bağışçısı kazanım personeli olarak görev yapan Şerife Tutku ise, ülkemizdeki kan bağışını yaygınlaştırmak, aşılamak ve organizasyonlar yapmak için KKTC’nin her yerinde kan bağışı organizasyonu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bugün HOG iş birliğinde gerçekleşen etkinlik için Harley Davidson Motosiklet Sürücüleri’ne teşekkür eden Tutku, ülkemizdeki kan ihtiyacının ancak bağışlarla karşılanabileceğini dile getirdi.

18-65 yaş arası, 50 kilonun üzerindeki erkeklerin 3 ay arayla yılda 4 kez, kadınların ise 4 ay arayla yılda 3 kez kan verebileceğini anlatan Tutku, “Kızılay olarak gezici halk ekipleri yapıyoruz” dedi.

Vatandaşların yaygın olarak ziyaret ettiği noktalarda halkı kan bağışına davet ettiklerini belirten Tutku, “Ülkemizde sürekli olarak kan bağışına ihtiyaç vardır. Ülkemizin bir gerçeği olan Thalassaemia hastaları var. Her bir birey, kişisel sorumluluğunu taşıyıp düzenli şekilde kan verirse ülkemizdeki kan sorununu çözeriz. Bugünkü etkinlik için Harley Davidson Motosiklet Sürücüleri’ne teşekkür eder, herkesi bu sorumluluğa davet ederim” diye konuştu.

BEŞEVLERLİ: “KAN STOKU TÜKENDİ”

Thalassaemia Derneği Asbaşkanı Çiğdem Beşevlerli de dün Girne Postası’na kampanaya ilişkin açıklama yaparak, Thalassaemia hastalarının kan stokunun tükendiğini belirtmiş, kan vermenin önemine işaret etmişti.

GİRNE POSTASI