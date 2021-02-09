Mormenekşe'de 200 test yapıldı, tümü negatif

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacıları'ın girişimi ile bölgede PCR testi yapılmaya başlandı. İlk günde 200 kişiye test yapıldığı ve tümünün sonucunun negatif olduğu açıklandı.

Mormenekşe'de 200 test yapıldı, tümü negatif
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Yeniboğaziçi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ülkede son dönemde artan Koronavirüs vakaları nedeni ile Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın girişimleri neticesinde; Yeniboğaziçi Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi işbirliği ile ilk olarak bugün Mormenekşe Kültür Salonu’nda belde halkına yönelik geniş çaplı PCR testi yapıldığı açıklandı.

Açıklamada, yapılan test sonuçlarının tamamının negatif çıkması bölge vatandaşlarına derin bir nefes aldırdığı belirtildi.  Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi ve belediyeye bağlı diğer köylerde PCR testlerinin yapılması için girişim başlattıklarını söyledi. Başkan Zurnacılar, bu süreçte başta Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği olmak üzere özverili ile çalışan tüm sağlık personellerine teşekkür etti.

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