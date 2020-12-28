Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Güzeli Şenel Bektaş'tan çok özel açıklamalar

Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Güzeli Şenel Bektaş'tan çok özel açıklamalar
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Dünyayı saran ve sarsan Covid-19 , Pandemi Yılı ve  virüsün  dünya sağlığını tehdit eden boyutları arasında sonlanan  yıl ile  birlikte yeni yıl 2021 için KKTC Son Güzellik Kraliçesi olan Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Güzeli Şenel Bektaş ile hem  2021  hem de ülkemizin Tescilli Son Güzeli olarak geride kalan Pandemi Yılı üzerine konuştuk...

Henüz  19 yaşındaki,üniversite 2. Sınıf, Ekonomi bölümü öğrencisi ,sporcu güzelimiz,her zamanki hanımefendi duruşu ve tavırları ile tam bir  Kıbrıs Güzeli  olarak onur ve gururla  MISS KUZEY KIBRIS  ünvanını  2019  yılından beri taşımakta...

Önce Sağlık , aslolan Toplum Sağlığı ilkesi ile Pandemi yılında gerçekleşemeyen  KKTC Güzellik Yarışması,  Korona Tehlikesi ve etkileri geçerse 2021  Yaz  ayları için hedeflenmekte....

Kıbrıslı Türk Modacı  Zerrin Akıncı'nın  "NICEONE BY ZA"  markasının "how nice you can dare to be" kış  koleksiyonu, Beauty Side Makyaj ve Fotoğraf sanatçısı  Alara Bircan eşliğinde, Günkut Ajans Marka Model olarak  Valide Hanım Konağındaki  Moda çekiminde yer alan Son Güzellik Kraliçesi '' Güzel olmak, sadece  görünüşle alakalı  olmamalı, güzellik karakter,davranış ve duruş ile birlikte  fizik ile de buluşmalı..Bakımlı,çağdaş,her kadın güzeldir diyen Şenel Bektaş, henüz 19 yaşında ama yıllardır Voleybol oyuncusu ayrıca  basketbol ile yüzme sporu içinde,1.83m  boyu  ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Kraliçe,Pandemi yılından sonra  KKTC Güzeli  olarak  onur ve gururla ülkemizi farkındalıklı  dünya yarışmalarında temsil edecek....

2 Mayıs  2011  doğumlu  olan ve  yeni yıl ile birlikte  20 yaşına Merhaba diyecek olan Son KKTC Güzellik Kraliçesi  Bektaş ailesi ile mutlu hayatında 2019  yılından beridir  onur ve gururla tacını  taşımakta...Şimdi gözler  Korona Yılı sonlanırsa  2021  Yaz aylarında gerçekleşecek Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması ve onun heyecanlı bekleyişinde....

Gel 2021  gel....Korona'dan uzak,sağlıklı bir dünyada ,evrensel  dostluk ve barış  içinde el ele  çağdaş bir dünya için  ileriye ''

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