Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Güzeli Şenel Bektaş'tan çok özel açıklamalar

Dünyayı saran ve sarsan Covid-19 , Pandemi Yılı ve virüsün dünya sağlığını tehdit eden boyutları arasında sonlanan yıl ile birlikte yeni yıl 2021 için KKTC Son Güzellik Kraliçesi olan Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Güzeli Şenel Bektaş ile hem 2021 hem de ülkemizin Tescilli Son Güzeli olarak geride kalan Pandemi Yılı üzerine konuştuk...

Henüz 19 yaşındaki,üniversite 2. Sınıf, Ekonomi bölümü öğrencisi ,sporcu güzelimiz,her zamanki hanımefendi duruşu ve tavırları ile tam bir Kıbrıs Güzeli olarak onur ve gururla MISS KUZEY KIBRIS ünvanını 2019 yılından beri taşımakta...

Önce Sağlık , aslolan Toplum Sağlığı ilkesi ile Pandemi yılında gerçekleşemeyen KKTC Güzellik Yarışması, Korona Tehlikesi ve etkileri geçerse 2021 Yaz ayları için hedeflenmekte....

Kıbrıslı Türk Modacı Zerrin Akıncı'nın "NICEONE BY ZA" markasının "how nice you can dare to be" kış koleksiyonu, Beauty Side Makyaj ve Fotoğraf sanatçısı Alara Bircan eşliğinde, Günkut Ajans Marka Model olarak Valide Hanım Konağındaki Moda çekiminde yer alan Son Güzellik Kraliçesi '' Güzel olmak, sadece görünüşle alakalı olmamalı, güzellik karakter,davranış ve duruş ile birlikte fizik ile de buluşmalı..Bakımlı,çağdaş,her kadın güzeldir diyen Şenel Bektaş, henüz 19 yaşında ama yıllardır Voleybol oyuncusu ayrıca basketbol ile yüzme sporu içinde,1.83m boyu ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Kraliçe,Pandemi yılından sonra KKTC Güzeli olarak onur ve gururla ülkemizi farkındalıklı dünya yarışmalarında temsil edecek....

2 Mayıs 2011 doğumlu olan ve yeni yıl ile birlikte 20 yaşına Merhaba diyecek olan Son KKTC Güzellik Kraliçesi Bektaş ailesi ile mutlu hayatında 2019 yılından beridir onur ve gururla tacını taşımakta...Şimdi gözler Korona Yılı sonlanırsa 2021 Yaz aylarında gerçekleşecek Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması ve onun heyecanlı bekleyişinde....

Gel 2021 gel....Korona'dan uzak,sağlıklı bir dünyada ,evrensel dostluk ve barış içinde el ele çağdaş bir dünya için ileriye ''