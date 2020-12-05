MİSP Cumhuriyet Meclisi’ni İstifaya Davet Etti

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar açıklamasında şöyle dedi;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisine sesleniyorum. Milletin iradesini yansıtan 50 gündür bu ülkede hükümet yok. Pandeminin olduğu, ekonomik sıkıntının hat safhaya geldiği, insanımızın işsiz ve aşısız olduğu ve halen daha kaotik bir durumun baş gösterdiği sorunların kat ve kat arttığı şu dönem ülkenin refah ve için huzuru için yemin eden vekiller Allah aşkına bu yemininize sadık kalın. Yok eğer ettiğiniz yemine sadık değilseniz yani bu ülkenin huzurunu refahını düşünmüyorsanız lütfen istifa edin yeter artık…

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 19:42